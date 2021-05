Bel tempo e massime fino a 22 gradi: le previsioni per domani 11 maggio

Per la giornata di domani 11 maggio l'Osmer prevede al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In giornata aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone occidentali con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa

Per la giornata di domani 11 maggio l'Osmer prevede al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In giornata aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone occidentali con la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. Dalla sera peggioramento con piogge più abbondanti e diffuse, anche temporalesche nella notte. Ad alta quota soffierà vento da moderato a sostenuto da sud.

Mercoledì 12 maggio

Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, in attenuazione dal pomeriggio-sera. Quota neve sui 1700 metri circa.

Giovedì 13 maggio

Tempo instabile. Cielo in genere variabile o nuvoloso con rovesci sparsi e forse qualche temporale ma anche con schiarite. Quota neve sui 1700 metri circa.