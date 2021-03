Scirocco e pioggia, poi Bora forte: il meteo dell'ultimo giorno in zona arancione

Per la giornata di domani 14 marzo l'Osmer prevede al mattino cielo nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni sparse in genere moderate, localmente più abbondanti e temporalesche a est. Quota neve inizialmente a 1200-1400 m, in rapido calo a 400-700 m. Sulla costa soffierà temporaneamente vento moderato da sud. Dal pomeriggio miglioramento a iniziare dalla Carnia con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa e venti sostenuti da nord in quota.

Il meteo nel primo giorno di zona rossa

Cielo in genere variabile, con più sole verso la costa. Non si esclude qualche spruzzata di neve sulle Alpi nel pomeriggio. Vento moderato da nord-ovest in quota. Gelate notturne sui monti e localmente anche in pianura.

Martedì 16 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili gelate notturne in pianura. Venti settentrionali moderati o sostenuti in quota, in giornata qualche raffica potrà raggiungere anche le valli e la pianura.