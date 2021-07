Cielo nuvoloso e possibili rovesci: le previsioni per mercoledì 14 luglio

Dopo il passaggio di un fronte martedì sera, la depressione atlantica si sposterà verso le Alpi e determinerà una certa instabilità atmosferica nei prossimi giorni, favorendo l'afflusso di aria più fresca da ovest a tutte le quote.

Mercoledì 14 luglio

Mercoledì, secondo le previsioni Osmer, dopo i residui temporali della notte, in giornata il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Saranno comunque possibili ulteriori locali rovesci o temporali. In serata o nella notte tempo probabilmente più stabile; farà meno caldo dei giorni precedenti

Giovedì 15 luglio

Giovedì cielo da poco nuvoloso a variabile; non si esclude qualche locale rovescio. Venti a regime di brezza.

Venerdì 16 luglio

Venerdì previsione in parte incerta: più probabilmente il cielo sarà da variabile a nuvoloso e saranno possibili rovesci o temporali sparsi, con vento da nord-ovest su pianura e costa.