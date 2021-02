Sole e minime sopra lo zero: le previsioni per domani 16 febbraio

Per la giornata di domani 16 febbraio l'Osmer prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso. L'atmosfera inizierà ad essere un po' più umida sulla bassa pianura e sulla costa, con possibili locali foschie. In giornata lo zero termico risalirà fino a 2000 m circa, con inversioni nei bassi strati.

Mercoledì 17 febbraio

Al mattino su bassa pianura e costa nuvolosità variabile con possibili locali foschie, sulle altre zone da poco nuvoloso a variabile. In giornata tempo migliore, specie sulla zona montana e sull'alta pianura. Sui monti in quota sarà possibile moderato vento da nord-ovest.

Giovedì 18 febbraio

Sulla zona montana cielo poco nuvoloso, su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso con possibili foschie. Lo zero termico durante la giornata sarà in lieve calo, attorno ai 1600-1800 m circa.