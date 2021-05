Meteo instabile con pioggia, Bora e schiarite: le previsioni per l'inizio della settimana

Di notte e di mattina temporali e piogge in genere abbondanti, localmente anche intense specie a est. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite e vento in attenuazione, ma permarrà una certa instabilità

Per la giornata di domani lunedì 17 maggio l'Osmer prevede di notte e di mattina temporali e piogge in genere abbondanti, localmente anche intense specie a est. Quota neve inizialmente oltre i 2000 m, in calo verso i 1500 specie sulle Giulie. Non si esclude qualche temporale localmente più forte. Su pianura e costa soffierà Bora moderata. Dal pomeriggio miglioramento con schiarite e vento in attenuazione, ma permarrà una certa instabilità con la possibilità di qualche ulteriore locale rovescio o temporale.

Martedì 18 maggio

Il secondo giorno della settimana si aprirà all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso mentre dal pomeriggio variabilità con probabili locali rovesci o temporali a partire di monti, in estensione alle altre zone. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 19 maggio

Infine nella giornata di mercoledì avremo cielo in genere poco nuvoloso, con la possibilità di qualche temporale pomeridiano sui monti e forse localmente anche in pianura. Venti a regime di brezza.