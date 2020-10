Cielo sereno e minime in rialzo: le previsioni per l'inizio della settimana

Per la giornata di domani lunedì 19 ottobre l'Osmer prevede cielo da poco nuvoloso a variabile con tempo migliore al mattino.

Martedì 20 ottobre

Cielo variabile in pianura, più nuvoloso sulle Prealpi per nubi basse. Tempo migliore sulla costa e sulle Alpi. Lo zero termico si porterà a 4000 metri con aria molto secca oltre i 2000 metri. Venti deboli.

Mercoledì 21 ottobre

Infine, per mercoledì avremo cielo sereno o poco nuvoloso su bassa pianura, costa e fascia alpina, variabile sulla fascia prealpina per nubi basse. Nebbia di notte e al mattino. Venti deboli. temperature miti in quota con zero termico a 4000 metri e aria secca oltre i 1500 metri.