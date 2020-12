Cielo coperto e massime di 12 gradi, il meteo per domani

Per la giornata di domani 20 dicembre l'Osmer prevede nuvolosità variabile più persistente forse a est, dove potrà prevalere cielo da nuvoloso a coperto. Possibili foschie notturne in pianura.

Lunedì 21 dicembre

Cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche debole precipitazione più probabile nella prima parte della giornata.

Martedì 23 dicembre

Dalla costa alla fascia prealpina prospiciente la pianura cielo variabile o nuvoloso per nubi basse, sui monti sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Possibili locali foschie o nebbie notturne. Temperature miti in quota con zero termico a 2800 metri.