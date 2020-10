Cielo poco nuvoloso: le previsioni per martedì 20 ottobre

Cielo poco nuvoloso

Martedì 20 ottobre, secondo le previsioni Osmer, cielo in genere poco nuvoloso con possibilità di qualche foschia. Venti deboli.

Cielo variabile

Mercoledì 21 ottobre c ielo in prevalenza variabile, a tratti anche nuvoloso e non si esclude qualche pioviggine specie verso est. Probabili foschie notturne.

Foschie e qualche nebbia

Giovedì 22 ottobre s ulle Alpi e in quota cielo sereno, atmosfera secca e temperature decisamente miti. Su pianura e costa foschie, qualche nebbia e nubi basse, con qualche pioviggine.