Ancora variabile, da martedì miglioramenti: il meteo per i prossimi giorni

Le previsioni a cura dell'Osmer per la fine del weekend e l'inizio dell'ultima settimana di febbraio

Per la giornata di domenica 21 febbraio l'Osmer prevede dalla costa alla Carnia cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse con possibili pioviggini. Sulla costa possibile qualche schiarita. Verso Sappada e verso Tarvisio tempo probabilmente migliore. Sopra i 1800 metri circa cielo ovunque sereno con zero termico oltre i 3000 m. Possibili foschie e nebbie.

Lunedì 22 febbraio

Dalla costa alle valli alpine e prealpine cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con più schiarite a ovest; sulle Alpi e sulle zone verso il Cadore e verso il Tarvisiano poco nuvoloso, sopra i 1300 metri circa cielo ovunque sereno. Possibili foschie e nebbie.

Martedì 23 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso con residua nuvolosità al mattino su bassa pianura e costa. Nebbia di notte e al mattino su pianura e costa. Temperature molto miti in montagna.