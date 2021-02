Lunedì incerto, poi torna il sereno: il meteo dell'ultima settimana di febbraio

L'Osmer prevede dalla costa alle valli alpine e prealpine cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con più schiarite a ovest e qualche pioviggine ad est. Miglioramento da martedì

Per l'ultimo lunedì di febbraio l'Osmer prevede dalla costa alle valli alpine e prealpine cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con più schiarite a ovest e qualche pioviggine ad est; sulle zone verso il Cadore e verso il Tarvisiano cielo poco nuvoloso, sopra i 1500 metri circa cielo ovunque sereno. Possibili foschie.

Martedì 23 febbraio

Sui monti sereno. Su pianura e costa variabile per nubi residue al mattino e miglioramento dal pomeriggio. Possibile formazione di nebbia nelle ore più fredde.

Mercoledì 24 febbraio

Bel tempo con cielo sereno. Di notte probabile formazione di nebbia su pianura e costa. Temperature massime decisamente molto alte per la stagione. Zero termico a 3400 metri