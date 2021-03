Sole, Bora e minime fino a zero gradi: il meteo per lunedì 22 marzo

Per l'Osmer sulla costa e in pianura nel pomeriggio soffierà vento da nord o nordest moderato

Per domani lunedì 22 marzo l'Osmer prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso con gelate notturne anche in pianura. In quota soffierà vento da nord sostenuto o temporaneamente forte. Sulla costa e in pianura nel pomeriggio soffierà vento da nord o nordest moderato.

Martedì 23 marzo

Cielo da sereno a poco nuvoloso con gelate notturne anche in pianura. Di notte e al mattino sulla costa soffierà Borino, poi vento da ovest.

Mercoledì 24 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso. Zero termico fino a 1800 metri circa.