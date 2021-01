Sereno e minime vicine allo zero, le previsioni per domani

Per l'Osmer il 26 gennaio avremo gelate notturne in pianura e venti moderati o sostenuti da nord-ovest in quota

Per la giornata di domani martedì 26 gennaio l'Osmer prevede cielo sereno o poco nuvoloso con gelate notturne in pianura e venti moderati o sostenuti da nord-ovest in quota.

Mercoledì 27 gennaio

Nuvolosità variabile per il passaggio di nubi ad alta quota da nord-ovest. Gelate notturne in pianura e, localmente, anche sulla costa.

Giovedì 28 gennaio

Sereno e freddo di primo mattino, poi variabile per nubi alte. Zero termico in aumento con temperature più alte in quota.