Ancora sole e massime di 30 gradi: il meteo per l'ultima domenica di giugno

Su pianura e costa nel pomeriggio e in serata permarrà la stabilità con cielo sereno o velato. Venti di brezza; caldo in pianura

Nella giornata di domani l'Osmer prevede al mattino cielo in genere sereno, dal pomeriggio sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, più probabile verso il Cadore. Su pianura e costa nel pomeriggio e in serata permarrà la stabilità con cielo sereno o velato. Venti di brezza; caldo in pianura.

L'ultimo lunedì di giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza, di pomeriggio farà molto caldo in pianura, mentre verso il Cadore sarà possibile qualche maggior annuvolamento.

Martedì 29 giugno

Tempo stabile e caldo con cielo sereno e vento moderato in prevalenza da sud, a Trieste da ovest, molto caldo in pianura di pomeriggio. Nel pomeriggio qualche annuvolamento verso il Cadore.