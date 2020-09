Minime fino a 10 gradi e pioggia, il meteo per domenica 27 settembre

Di mattina e in giornata cielo in genere variabile con la possibilità di qualche rovescio anche temporalesco tra la costa e le Prealpi, ma anche di schiarite. Sulle Alpi tempo più stabile. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità da sud fino a cielo coperto ovunque con piogge dalla sera a partire dalla costa verso l'interno. Bora sulla costa dalla sera.

Lunedì 27 settembre

Di notte e in mattinata possibile cielo coperto con piogge diffuse, da moderate ad abbondanti, e neve sui monti oltre i 1500 m circa, temporaneamente fin sui 1200 m sulle Alpi. Soffierà Bora sostenuta sulla costa, con raffiche forti a Trieste di prima mattina, in rotazione da nord verso Lignano. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Farà decisamente fresco.

Martedì 28 settembre

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche maggiore annuvolamento sui monti. Temperature in lieve aumento.