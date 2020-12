Neve sul Carso, vento da sud e acqua alta: il meteo previsto per domani

Per la giornata di domani 28 dicembre l'Osmer prevede su tutta la zona montana nevicate intense fino a fondovalle. In pianura e sul Carso nella notte e al mattino saranno possibili nevicate, più abbondanti sull'alta pianura, in giornata probabili piogge abbondanti. Sulla costa al mattino piogge moderate, in giornata possibili anche rovesci temporaleschi. Su tutte le zone soffierà vento forte, specie sulla costa ed in quota, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da sud-ovest. Probabili mareggiate e acqua alta. In serata cessazione delle precipitazioni.

Martedì 29 dicembre

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni intermittenti in genere moderate, più abbondanti sulla fascia orientale. Nevicate probabilmente fino a fondovalle nelle zone interne, oltre i 400-500 m circa sulle zone prealpine prospicienti la pianura, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie. Possibili rovesci temporaleschi su pianura e costa orientali. Sulla costa soffierà Libeccio, a tratti anche sostenuto. Possibili foschie in pianura nelle ore notturne.

Mercoledì 30 dicembre

per l'antivigilia dell'ultimo giorno dell'anno avremo in prevalenza cielo nuvoloso su pianura e costa e zone orientali, possibili schiarite sulle zone occidentali. Sarà possibile qualche rovescio sulle zone orientali, con neve oltre 300-400 m circa. In pianura possibili foschie nelle ore notturne.