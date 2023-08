Dal giallo all'arancione, peggiora l'allerta meteo

TRIESTE - La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta meteo diramata ieri per la giornata di domani lunedì 28 agosto. Da gialla si passa all'arancione. Nella giornata di domani, infatti, saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Per il giorno successivo, martedì 29 agosto, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge. Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa. L'allerta meteo della protezione civile copre un arco temporale che va dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di martedì.