Brezza e sole sulla costa, il meteo per l'ultimo lunedì di agosto

Per l'ultimo lunedì di agosto l'Osmer prevede cielo in genere variabile, con più sole verso la costa e maggior nuvolosità sui monti dove saranno più probabili qualche pioggia o qualche temporale, specie sulle Prealpi e di pomeriggio. Qualche breve pioggia o temporale sarà possibile anche sulle altre zone della regione ma con minore probabilità. Venti deboli di brezza sulla costa.

Martedì 31 agosto

Nuvolosità variabile con prevalenza di tempo soleggiato ma anche con la possibilità di qualche pioggia sparsa e di qualche temporale, più probabili di notte su bassa e costa, di pomeriggio sui monti e alta pianura. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 1 settembre

Il mese di settembre inizia con tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza. Temperature massime in aumento. Zero termico in risalita fino a oltre 3500 metri circa.