Cielo sereno: le previsioni per il primo giorno in zona bianca

Una circolazione depressionaria sull'Europa centro-orientale interessa marginalmente la regione, favorendo lo sviluppo di temporanea e modesta instabilità pomeridiana sulle zone interne.

Lunedì 31 maggio

Lunedì, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza.

Martedì 1 giugno

Martedì cielo in prevalenza poco nuvoloso. Venti a regime di brezza

Mercoledì 2 giugno

Mercoledì sulla costa cielo in genere poco nuvoloso, in pianura variabile, in prevalenza per velature; sui monti nuvoloso specie sulla fascia prealpina.