Piogge deboli e temperature in calo: il meteo per il 5 gennaio

Per la giornata di domani 5 gennaio 2021 l'Osmer prevede cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche debole precipitazione locale, più probabile sulla costa. Dal pomeriggio tendenza al cielo coperto con piogge più estese su pianura e costa, in genere deboli o moderate, e neve fino a 300-500 m circa. Previsione in parte incerta.

Il meteo per l'Epifania

Evoluzione incerta. Probabilmente avremo cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche debole precipitazione, più probabile sui monti e a est; quota neve sui 300-500 m circa.

Il 7 gennaio

Nuvolosità variabile. Gelate notturne in pianura.