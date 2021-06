Borino e cielo poco nuvoloso: il meteo per domani 7 giugno

La seconda settimana di giugno in Friuli Venezia Giulia si apre all'insegna del cielo variabile con rovesci sparsi e qualche temporale, specie al pomeriggio. Sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, soffierà Borino in mattinata, nel pomeriggio venti a regime brezza e la probabilità di pioggia sarà più bassa.

Martedì 8 giugno

Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone con Borino sulla costa. Nel pomeriggio sarà probabile cielo variabile sulla zona montana e sull'alta pianura con temporali sparsi, che localmente potrebbero poi interessare anche la bassa pianura e la costa; in giornata venti a regime di brezza.

Mercoledì 9 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, al pomeriggio sulla zona montana e pedemontana cielo variabile con probabili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa al mattino soffierà Borino, in giornata venti a regime di brezza.