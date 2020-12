Bora, neve e forti piogge in Fvg: previsioni pessime fino a mercoledì

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per le prossime ore. Nelle ultime 12 ore sulla regione sono state osservate deboli precipitazioni sparse sulla zona montana, specie sulle Alpi e Prealpi Giulie, con quota neve fra 800 e 1000 m circa. Attualmente sulla zona orientale soffia Bora moderata, specie sul Golfo di Trieste dove si stanno osservando anche deboli piogge.

Evoluzione

Nelle prossime ore, con il riapprofondimento della depressione sul mar Tirreno, è confermato il peggioramento già previsto: nel corso della mattinata inizieranno precipitazioni diffuse da abbondanti ad intense, che diverranno poi anche molto intense sulle Prealpi Carniche; saranno possibili anche dei temporali. Nevicate intense oltre 600 circa sulle Alpi, oltre 800-1000 m circa sulle Prealpi. La quota neve potrà essere più bassa nelle zone montane più interne e arrivare forse anche a 400 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. Tali condizioni proseguiranno probabilmente fino alle ore centrali di mercoledì, successivamente ci sarà un'attenuazione delle precipitazioni. Giovedì e venerdì ancora precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli o moderate.

Energia elettrica

ENEL comunica che per i Comuni di Forni di Sotto e Forni di Sopra sono stati azionati i gruppi elettrogeni a garantire l’alimentazione della sottorete. Segnalate 100 utenze disalimentate nei Comuni di Forni di Sotto, Rigolato, Paularo, Resia, Prato Carnico (F.lli Solari) e in loc. Pradibosco (albergo), Pordenone (zona allagata).