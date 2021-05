Cielo sereno: le previsioni per domenica 9 maggio

Una marcata rimonta anticiclonica interesserà l'Europa fino a lunedì con aria più secca e progressivamente più mite in quota. Tra martedì e mercoledì un deciso fronte atlantico con forti correnti meridionali interesserà l'Italia.

Cielo sereno

Domenica 9 maggio cielo in genere sereno con venti a regime di brezza. Dal pomeriggio ci sarà qualche velatura da ovest.

Cielo sereno

Lunedì 10 maggio cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza.

Cielo variabile, dal pomeriggio possibile qualche pioggia

Martedì 11 maggio evoluzione in parte incerta. Probabilmente al mattino cielo in genere poco nuvoloso o variabile. In giornata nuvoloso o coperto con la possibilità di qualche pioggia sparsa e qualche rovescio. Dalla serata peggioramento con piogge più abbondanti e diffuse.