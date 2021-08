Sole e massime fino ai 31 gradi: le previsioni per martedì 10 agosto

Nei prossimi giorni, l'anticiclone di origine africana andrà progressivamente rinforzandosi sull'Italia centro-meridionale, mentre sulle Alpi in quota inizialmente affluiranno correnti occidentali, che a tratti saranno ancora un po' umide e moderatamente instabili.

Cielo sereno

Martedì 10 agosto, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno. Venti a regime di brezza. Temperature in aumento.

Cielo sereno, Borino dal pomeriggio

Mercoledì 11 agosto, cielo in genere sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio. Venti a regime di brezza, dal pomeriggio probabilmente soffierà Borino, specie sulle zone orientali, con temperature massime in ulteriore lieve aumento.

Cielo sereno, farà caldo

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità cumuliforme in montagna. Sulla costa al mattino possibile Borino, in giornata venti a regime di brezza. Farà decisamente caldo.