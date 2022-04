Cielo sereno, Borino al mattino: le previsioni per Pasquetta

Cielo sereno, Borino al mattino

Lunedì 18 aprile, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio possibile variabilità sulla fascia orientale. Al mattino soffierà Borino o Bora moderata che cesserà nel pomeriggio quando entrerà la brezza.

Cielo variabile, Bora dalla sera

Martedì 19 aprile evoluzione incerta. In genere cielo da variabile a nuvoloso. In serata e nella notte non è esclusa la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. Di giorno soffierà brezza e dalla sera Bora.

Al mattino variabile, sereno dal pomeriggio

Mercoledì 20 aprile, evoluzione incerta. Inizialmente possibile variabilità e qualche precipitazione residua nella notte, poi miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino potrebbe soffiare Bora sulla costa, poi brezza.