Cielo nuvoloso e Bora: le previsioni per domenica 14 novembre

Cielo nuvoloso e Bora

Domenica 14 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo da nuvoloso a coperto e saranno probabili piogge sparse in genere moderate specie al mattino, più abbondanti sulla fascia occidentale, dove sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco, specie al confine con il Veneto. Piogge decisamente più deboli o forse anche assenti sulla fascia orientale. Dal pomeriggio sarà probabile un'ulteriore attenuazione delle precipitazioni e soffierà Bora moderata, forse anche sostenuta in serata a Trieste

Cielo variabile e Bora

Lunedì 15 novembre cielo variabile, ma sarà probabile maggiore presenza di sole sulle zone orientali. Soffierà Bora moderata, da sostenuta a forte a Trieste.

Cielo coperto con piogge sparse e Bora

Martedì 16 novembre cielo in prevalenza coperto con piogge sparse in genere mooderate ad est, abbondanti ad ovest, specie in serata. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Nevicate oltre i 1800-2000 m circa.