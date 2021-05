In arrivo pioggia e temporali: le previsioni per mercoledì 12 maggio

Pioggia

Mercoledì 12 maggio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza coperto con piogge in genere abbondanti, specie nella notte, localmente anche intense e temporalesche. In giornata probabili ancora piogge sparse, che tenderanno a cessare nel pomeriggio-sera.

Cielo nuvoloso e pioggia

Giovedì 13 maggio cielo in genere variabile o nuvoloso con probabili rovesci sparsi e qualche temporale, ma anche con schiarite. In serata precipitazioni più probabili e diffuse.

Cielo variabile e pioggia

Venerdì 14 maggio nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Neve sui 1700 metri circa. Sulla costa vento moderato da sudovest.