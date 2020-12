Cielo nuvoloso e Scirocco: le previsioni per venerdì 4 dicembre

Cielo nuvoloso e Scirocco

Venerdì 4 dicembre, secondo le previsioni Osmer, c ielo nuvoloso e dal pomeriggio soffierà Scirocco moderato.

Cielo nuvoloso e piogge intermittenti

Sabato 5 dicembre cielo nuvoloso con piogge intermittenti, in genere moderate. Soffierà Scirocco sostenuto con possibili mareggiate.

Pioggia e temporali

Domenica 6 dicembre fino alla mattina precipitazioni abbondanti o intense, molto intense su Alpi e Prealpi Carniche con quota neve oltre i 1500-1800 m, e venti sostenuti. In giornata probabili temporali con piogge intense da ovest a est, quota neve in calo a 1000-1200 m e forti raffiche di vento da sud. In serata fenomeni in esaurimento