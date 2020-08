Cielo sereno, massime in aumento: le previsioni per venerdì 7 agosto

Venerdì 7 agosto, secondo le previsioni Osmer, Cielo in prevalenza sereno e temperature massime in lieve aumento. Sulla costa soffierà Borino, in attenuazione nel corso della giornata. Sulla zona montana possibile formazione di modesta nuvolosità, specie al pomeriggio.

Sabato 8 agosto Cielo in prevalenza sereno con caldo secco. Al mattino sulla costa possibile ancora lieve Borino, poi venti a regime di brezza. Nel pomeriggio sui monti, possibile formazione di modesta nuvolosità.

Domenica 9 agosto Cielo sereno o poco nuvoloso e caldo. Venti a regime di brezza. Sulle zone montane più interne, seppure con bassa probabilità, sarà possibile qualche locale rovescio al pomeriggio.