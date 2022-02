Nebbia e pioggia nella notte, poi raffiche di vento: le previsioni per lunedì 7 febbraio

Nella notte tra domenica e lunedì un veloce fronte freddo da nord interesserà la regione e sarà seguito da correnti settentrionali molto intense. Poi tornerà l'anticiclone. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 7 febbraio

Nella notte possibili deboli precipitazioni sparse con quota neve sui 600 metri circa e foschie o nebbie su pianura e costa. Di primo mattino ancora cielo variabile o nuvoloso poi in mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con vento molto forte in quota da nord. Qualche improvvisa raffica forte sarà possibile anche a fondovalle e su pianura e costa.

Martedì 8 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. In quota vento moderato da nord-ovest. Freddo al mattino mite in giornata con zero termico in risalita fino a 2500 metri in serata.

Mercoledì 9 febbraio

Sereno. Inversione termica di notte in montagna con temperature miti in quota e zero termico a 3000 metri circa.

Giovedì 10 febbraio

In montagna cielo sereno. Su pianura e costa poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità nel corso della giornata ed in serata nebbia. Inversione termica di notte in montagna con temperature ancora miti in quota e zero termico a 3200 metri circa in calo dal pomeriggio.