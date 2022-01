Nebbia e possibili pioviggini: le previsioni per lunedì 3 gennaio

Nebbia e possibili pioviggini

Lunedì 3 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con foschie o nebbie specie di notte. Possibili pioviggini verso il Carso e Trieste.

Cielo coperto e probabili deboli piogge

Martedì 4 gennaio cielo coperto con foschie. Sulle zone orientali probabili deboli piogge.

Pioggia e Bora

Mercoledì 5 gennaio cielo coperto con precipitazioni da abbondanti ad intense, specie sulle Giulie. Neve inizialmente sui 1500 sulle Prealpi, 1000 sulle Alpi, poi in calo fino a 900 sulle Prealpi, 500 sulle Giulie. Al mattino sulla costa e in quota soffierà vento moderato da sud che girerà da nord anche sostenuto dal pomeriggio. In serata Bora moderata su pianura e costa.