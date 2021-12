Nebbia il mattino e la sera, sereno il pomeriggio: le previsioni per l'ultimo dell'anno

Sull'Europa si estende un vasto anticiclone con aria decisamente calda in quota per la stagione e mantiene condizioni di stabilità atmosferica. Sulla regione affluiscono correnti da nord-ovest in quota. Le previsioni di Arpa Fvg.

Venerdì 31 dicembre

Cielo in genere sereno ma di notte, al primo mattino e poi nuovamente dalla sera saranno probabili nebbie in pianura, sulla costa e in alcune valli. Temperature particolarmente elevate in quota per il periodo con zero termico a ben 3500 m; inversione termica notturna nelle valli.

Sabato 1 gennaio

Cielo in genere sereno ma di notte saranno probabili nebbie che, specie sulla bassa pianura e sulla costa occidentali, potrebbero persistere anche nella prima mattinata o formare nubi basse. In montagna temperature particolarmente elevate per il periodo, specie in quota, con inversione termica notturna nelle valli.

Domenica 2 gennaio

Cielo in genere poco nuvoloso per velature. Di notte e al mattino probabili nebbie su bassa pianura e costa dove potrebbero persistere anche in mattinata o sollevarsi a formare nubi basse. In montagna temperature ancora elevate per il periodo in quota, con inversione termica notturna nelle valli.

Lunedì 3 gennaio

Dalla costa alle Prealpi cielo nuvoloso o coperto con foschie o locali nebbie; verso sera sarà possibile qualche debole pioggia a est. Sulla fascia alpina tempo migliore con nuvolosità variabile.