Nebbie e nubi basse: le previsioni per domenica 19 dicembre

Un'alta pressione sulle Isole Britanniche e una circolazione depressionaria sull'Europa orientale continuano a favorire l'afflusso di correnti settentrionali in quota sulla nostra regione. Lunedì si avvicinerà una massa d'aria più fredda, mentre da martedì le correnti saranno nordoccidentali e più miti in quota. Le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 19 dicembre

Sui monti cielo sereno con inversioni termiche nelle valli, specie di notte, e vento da nord in quota anche sostenuto dal pomeriggio. Su pianura e costa saranno invece probabili nebbie o nubi basse, in genere più persistenti sulla fascia lagunare e bassa pianura, mentre sulla pedemontana e fascia collinare potrebbe prevalere il soleggiamento. E' possibile che di notte in pianura si abbiano intense brinate.

Lunedì 20 dicembre

Sui monti cielo sereno e venti moderati e più freddi da nord o nord-est in quota con zero termico in calo a 1000 m circa. Su pianura e costa di notte e prima mattina residue foschie e nebbie con brinate in pianura, poi soffierà Bora moderata e prevarrà ovunque il sereno.

Martedì 21 dicembre

Gelate notturne sui monti e in pianura. In giornata aumento della nuvolosità fino a cielo da nuvoloso a coperto. Sulla fascia alpina più probabile cielo variabile. La giornata sarà piuttosto fredda in pianura con lo zero termico sotto il 1000 m di quota.

Mercoledì 22 dicembre

Cielo da variabile a nuvoloso.