Nuvole e foschia: previsioni incerte per martedì 25 gennaio

Sulla regione prevale l'alta pressione con afflusso, in quota, d'aria relativamente mite e secca da nord mentre, nei bassi strati, soprattutto martedì, potrebbe ristagnare aria piuttosto fredda e umida proveniente dalla Val Padana e Alto Adriatico. Le previsioni di Arpa Fvg.

Martedì 25 gennaio

Sui monti, in giornata, cielo in genere poco nuvoloso, ma al mattino saranno probabili nubi basse e locali nebbie, specie sulla fascia prealpina; inversione termica con zero termico a 2000 m. Su pianura e costa più probabile cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse con possibili foschie di notte. La previsione è, in parte, incerta.

Mercoledì 26 gennaio

Sui monti cielo sereno; su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso o variabile al mattino, con possibili nebbie di notte e al mattino in pianura e sulla fascia lagunare. Zero termico a 2000 m circa, inversioni termiche notturne nelle valli.