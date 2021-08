Nuvolosità variabile e qualche temporale: le previsioni per martedì 31 agosto

Fino a martedì la regione sarà interessata da una vasta depressione con aria fredda in quota che stazionerà sull'Europa centro orientale e che poi si sposterà verso est. La nostra regione rimarrà in genere protetta dalla catena alpina anche se a tratti qualche impulso più umido e fresco potrà generare qualche precipitazione o locale instabilità. Da mercoledì un anticiclone centrato sull'Inghilterra spingerà aria più mite in quota e il tempo diventerà più stabile. Le previsioni del tempo di Arpa Fvg