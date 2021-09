Nuvoloso variabile, temporali al mattino: le previsioni per lunedì 20 settembre

Una depressione in formazione sul Mediterraneo occidentale nei prossimi giorni favorirà il richiamo di moderate correnti nordorientali più secche, ad iniziare dai bassi strati, verso la regione. Le previsioni di Arpa Fvg

Una depressione in formazione sul Mediterraneo occidentale nei prossimi giorni favorirà il richiamo di moderate correnti nordorientali più secche, ad iniziare dai bassi strati, verso la regione. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 20 settembre

Di notte e prima mattina residui rovesci e temporali. In giornata nuvolosità variabile, in genere più consistente sulla zona montana, e non si esclude qualche locale e breve pioggia o rovescio, specie sulla zona montana al confine col Cadore. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Martedì 21 settembre

Cielo da sereno a poco nuvoloso, con possibile temporanea variabilità per nubi basse in alcune vallate della zona montana. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.