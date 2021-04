Sereno durante il giorno, maltempo in arrivo in serata: il meteo a Pasquetta

Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e vento da sud sulla costa. In tarda serata probabili precipitazioni in Carnia con neve sui 1000 metri circa

Per l'Osmer nella giornata di domani 5 aprile al mattino avremo sereno o poco nuvoloso e fresco; dal pomeriggio aumento della nuvolosità e vento da sud sulla costa. In tarda serata probabili precipitazioni in Carnia con neve sui 1000 metri circa. Nella notte precipitazioni diffuse anche sul resto della regione e quota neve in calo.