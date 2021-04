Piogge deboli e scirocco: le previsioni per domenica 11 aprile

Una depressione in evoluzione tra la Gran Bretagna e il mare del Nord sospinge correnti sudoccidentali via via più umide e miti verso il nord Italia; tra domenica e martedì mattina passeranno sulla regione due fronti. Le previsioni di Arpa Fvg

Domenica 11 aprile

Cielo coperto con piogge sparse e intermittenti in genere moderate, più abbondanti verso le Prealpi, più deboli sul Tarvisiano e sulla costa dove soffierà Scirocco moderato. Quota neve inizialmente sui 1300 m circa, in rialzo dal pomeriggio sui 1600 m.

Lunedì 12 aprile

Cielo coperto con piogge diffuse in genere abbondanti, intense sulle Prealpi e pedemontana, più moderate sul Tarvisiano e sulla costa. Quota neve tra 1700 e 2000 m circa. Soffierà Scirocco moderato in pianura, sostenuto sulla costa. In serata possibili temporali con quota neve in rapido calo fin sotto i 1000 m.

Martedì 13 aprile

Di notte e al mattino cielo coperto con piogge temporalesche in genere abbondanti e quota neve sui 500 m circa. Soffierà vento sostenuto da nord o nord-est con qualche raffica forte sul mare. Dal pomeriggio tendenza al miglioramento a partire da nord-ovest.

Mercoledì 14 aprile

Di mattina sereno o poco nuvoloso con residuo vento da nord-est e temperature piuttosto basse in pianura; in giornata variabilità con brezza; non si esclude qualche locale rovescio.