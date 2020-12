Piogge, vento forte, possibili mareggiate: le previsioni per il giorno di San Nicolò

Una depressione sul Mediterraneo continuerà a far affluire correnti sciroccali forti e molto umide verso le Alpi orientali fino a domenica, al passaggio consecutivo di due fronti, di mattina e verso sera. Lunedì e martedì sarà presente una massa d'aria umida e più fredda in quota.

Domenica 6 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana, specie Alpi e Prealpi Carniche. In giornata temporali e piogge abbondanti o intense interesseranno anche pianura e costa, da ovest ad est; saranno probabili raffiche di vento forte o molto forte da sud. Quota neve in calo a 1000-1200 m. Dalla tarda serata fenomeni in attenuazione. Possibili mareggiate sulla costa come da allerta meteo della Protezione civile.

Lunedì 7 dicembre

Nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, anche temporalesche, e quota neve oltre i 700-1000 m circa. Soffierà vento da sud moderato sulla costa.

Martedì 8 dicembre

Cielo coperto con piogge sparse, in genere abbondanti e quota neve oltre i 700-1000 m. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa specie dal pomeriggio.

Mercoledì 9 dicembre

Cielo da nuvoloso a coperto e possibili precipitazioni sparse. Quota neve sugli 800-1000 m. Bora moderata sulla costa.