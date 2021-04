Pioggia e sciroco moderato sulla costa: le previsioni per lunedì 12 aprile

Un marcato fronte atlantico, preceduto da correnti meridionali molto umide e a tratti instabili, interesserà la regione nella notte tra lunedì e martedì. In seguito permarrà una circolazione depressionaria ma le correnti si disporranno da nord-est e saranno meno umide. Le previsioni di Arpa Fvg

Lunedì 12 aprile

Cielo coperto con piogge diffuse da abbondanti a intense, anche temporalesche, molto intense sulle Prealpi, più moderate sul Tarvisiano e sulla costa. Quota neve tra 1700 e 2000 m circa. Soffierà Scirocco moderato in pianura, sostenuto sulla costa; vento moderato da sud in quota. Dalla serata quota neve in rapido calo fin sotto i 1000 m.

Martedì 13 aprile

Cielo coperto. Di notte e di mattina precipitazioni residue, in genere abbondanti, anche temporalesche su pianura e costa; neve sui monti oltre i 400 m circa. Soffierà vento sostenuto da nord o nord-est, temporaneamente anche forte sulla costa e in quota. Dal pomeriggio precipitazioni e vento tenderanno ad attenuarsi.

Mercoledì 14 aprile

Nuvolosità variabile, con più sole a sud-ovest e più nubi ad est; sul Tarvisiano probabile cielo coperto. Soffierà vento da nord o nord-est in quota e, a tratti, sulla costa.

Giovedì 15 aprile

Cielo da sereno a poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle Alpi. Venti a regime di brezza.