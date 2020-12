Pioggia: le previsioni per la vigilia di Natale

Cielo coperto e pioggia

Giovedì 24 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con piogge deboli e intermittenti ad ovest, da moderate ad abbondanti e più frequenti sulle zone orientali. Possibili rovesci temporaleschi e soffierà Libeccio moderato.

Cielo coperto e Bora

Venerdì 25 dicembre, cielo coperto con piogge moderate, soffierà Bora da sostenuta a forte. Possibili nevicate sui settori più alti del Carso. Dal pomeriggio-sera miglioramento.

Cielo sereno

Sabato 26 dicembre cielo in prevalenza sereno con possibili velature. Soffierà vento da nord o nord-est in genere moderato, più sostenuto sui monti in quota. Al mattino Bora da sostenuta a forte sulla costa, poi in calo. Farà più freddo rispetto ai giorni precedenti con zero termico intorno ai 600 m circa.