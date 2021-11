Pioggia: le previsioni per venerdì 26 novembre

Pioggia

Venerdì 26 novembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti specie di notte e al mattino; mentre nel pomeriggio saranno possibili fasi senza pioggia.

Pioggia

Sabato 27 novembre cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti specie di notte e al mattino; mentre nel pomeriggio saranno possibili fasi senza precipitazioni. Soffierà Libeccio da moderato a sostenuto.

Cielo variabile

Domenica 28 novembre previsione incerta; cielo variabile con la possibilità di qualche debole nevicata sui monti; su pianura e costa probabili rovesci dal pomeriggio che non è escluso possano essere anche di neve. Di mattino possibili foschie o nebbie in pianura, in giornata vento da sud sulla costa.