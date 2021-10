Poco nuvoloso e bora moderata: le previsioni per la Barcolana

Sulla regione affluiscono correnti secche settentrionali. Da domenica pomeriggio una depressione si approfondirà sul medio Adriatico richiamando sulla regione correnti orientali umide in quota.

Domenica 10 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza sereno con qualche nube sulla fascia orientale, poi rapido aumento della nuvolosità. Sulla costa soffierà Bora in genere moderata, con qualche raffica più sostenuta. In quota soffierà vento freddo da nord-est moderato. Dal tardo pomeriggio-sera e nella notte successiva possibile qualche debole pioggia sparsa sulla costa, sulle zone orientali e in montagna con neve oltre i 1200 metri circa.

Lunedì 11 ottobre

Nella notte e primo mattino possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile sulla costa e zone orientali, con neve sulle Giulie oltre i 1200 metri circa. In giornata nuvolosità variabile con miglioramento dal pomeriggio. Al mattino sulla costa soffierà Bora moderata, in quota vento freddo da nord-est moderato, in calo nel corso della giornata.