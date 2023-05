Ponte del 2 giugno, le previsioni meteo in Fvg

Sul Friuli Venezia Giulia, fino a giovedì un leggero e modesto rinforzo dell'alta pressione favorirà tempo in larga parte soleggiato, con clima estivo durante le ore pomeridiane grazie a valori prossimi ai 26-28°C. Brezze lungo le coste e qualche addensamento nuvoloso diurno confinato ai rilievi, dove però le probabilità di precipitazioni si manterranno basse. Decisamente più instabile il ponte del 2 giugno: già da venerdì attesi rovesci e qualche temporale nel pomeriggio e nella sera. Scenario molto simile anche durante il weekend, con frequenti occasioni per rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità e maggiormente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Non mancheranno sconfinamenti sulle zone di pianura, a tratti anche fino alle aree costiere. Nel fine settimana qualche grado in meno riguardo le temperature massime, seppur in un contesto comunque gradevole e su valori tipici per il periodo nonostante l'instabilità in agguato.