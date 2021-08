Bora e temporali: le previsioni per lunedì 23 agosto

Un fronte freddo atlantico passerà sulla regione lunedì. Successivamente affluiranno correnti settentrionali in quota, nordorientali al suolo, più fresche. Giovedì un nuovo fronte si avvicinerà alle Alpi. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 23 agosto

Cielo in genere nuvoloso con rovesci e temporali sparsi e piogge in genere abbondanti, localmente anche intense. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta specie al mattino sulla costa. In giornata graduale miglioramento a partire dalla Carnia con schiarite. Farà più fresco.

Martedì 24 agosto

Cielo da poco nuvoloso a variabile, con più nubi di pomeriggio sulla zona montana dove sarà possibile qualche locale pioggia, specie verso Cadore e Cansiglio. Soffierà Bora moderata su costa e zone orientali.