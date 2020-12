Pioggia e Bora fino a 100 km orari: le previsioni per Natale

Pioggia e Bora con raffiche fino a 100 km orari

Venerdì 25 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo coperto con piogge in genere moderate. Al mattino saranno possibili anche dei rovesci temporaleschi, specie a est. Soffierà Bora da sostenuta a forte, con raffiche fino a 100 km orari a Trieste in serata, quando cesseranno le precipitazioni. Possibili nevicate sui settori più alti del Carso.

Cielo variabile e Bora

Sabato 26 dicembre al mattino sarà possibile nuvolosità residua sulla costa con cielo variabile, sulle altre zone poco nuvoloso. In giornata cielo in prevalenza sereno su tutte le zone. Soffierà Bora da sostenuta a forte, specie a Trieste, con raffiche fino a 100 km orari, moderata in pianura. Farà più freddo.

Cielo sereno e freddo

Domenica 17 dicembre al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso per velature. Farà freddo, specie di notte e al mattino in pianura e sui monti le temperature saranno sottozero ovunque. Probabile aumento della nuvolosità in serata e nella notte saranno possibili nevicate fino a bassa quota.