Tempo instabile, in giornata temporali: le previsioni per lunedì 16 agosto

L'anticiclone di origine africana ritirandosi favorirà l'afflusso di correnti meridionali più umide nei bassi strati. Lunedì inizieranno ad affluire in quota correnti più fresche dall'Europa settentrionale, che favoriranno progressivamente maggiore instabilità a partire dalla mattinata sulla fascia alpina, successivamente anche sul resto della regione. Martedì affluiranno correnti nord-orientali più fresche anche nei bassi strati.

Tempo instabile, temporali forti

Lunedì 16 agosto, secondo le previsioni Osmer, tempo instabile con cielo da poco nuvoloso a variabile e con caldo ancora piuttosto afoso; in giornata saranno probabili temporali sparsi anche forti, specie in serata e nella notte successiva. Soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato.

Temporali sparsi anche forti, Bora da moderata a sostenuta

Martedì 17 agosto nella notte e fino al mattino saranno probabili temporali sparsi anche forti, poi miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soffierà Bora da moderata a sostenuta, in calo nel corso della giornata. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio temporalesco.

Cielo poco nuvoloso, Bora al mattino

Mercoledì 18 agosto cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa e sulle zone orientali al mattino soffierà Bora da moderata a sostenuta, poi in calo. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale sulla zona montana.