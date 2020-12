Cielo nuvoloso e deboli piogge: le previsioni per mercoledì 23 dicembre

Cielo nuvoloso e deboli piogge

Mercoledì 23 dicembre, secondo le previsioni Osmer, cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse; possibili foschie o nebbie notturne sulla fascia lagunare e sul Carso. Dal pomeriggio deboli piogge specie ad est e sul Carso.

Cielo coperto e pioggia

Giovedì 24 dicembre cielo coperto con piogge deboli e intermittenti ad ovest, moderate e più frequenti sulle zone orientali. Le piogge saranno più probabili dal pomeriggio.

Cielo coperto e Bora

Venerdì 25 dicembre cielo in prevalenza coperto con vento sostenuto da nord o nord-est, Bora da sostenuta a forte sulla costa, specie in serata. Al mattino possibile qualche precipitazione, quota neve oltre 300-500 m circa. Temperature in deciso calo, specie sui monti in quota.