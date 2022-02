Raffiche di bora oltre i 110 chilometri orari: le previsioni per domani

Un'alta pressione presente sull'Europa centro settentrionale e una depressione sull'Italia meridionale fanno affluire verso il Mediterraneo aria decisamente fredda proveniente dall'Europa orientale. Sulla regione scorrono forti e fredde correnti da nord o nord-est. Le previsioni di Arpa Fvg

Domenica 27 febbraio

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso per temporanei addensamenti o velature. Variabile sul Tarvisiano. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste e sul Carso dove le raffiche potrebbero superare i 110 km orari, specie di notte e al mattino. In quota soffierà vento gelido da nord o nord-est, specie sulle Giulie. Freddo al mattino.

Lunedì 28 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche nube nel pomeriggio. Al mattino sulla costa potrà soffiare ancora Bora moderata in calo nelle ore centrali. Temperature molto basse al mattino a fondovalle e gelate notturne anche in pianura.

Martedì 1 marzo

Bel tempo con cielo sereno. Decisamente freddo al mattino con gelate diffuse e temperature minime molto basse in montagna. Zero termico a 1200 metri circa.

Mercoledì 2 marzo

Al mattino cielo sereno e freddo con gelate diffuse. In giornata variabile per velature in quota piuttosto consistenti. Zero termico in risalita fino a 1800 metri in serata.