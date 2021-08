Tempo instabile e possibili temporali: le previsioni per martedì 17 agosto

Sulla regione correnti sudoccidentali umide ed instabili precedono il passaggio di un fronte nella notte tra lunedì e martedì. Martedì e mercoledì affluiranno nei bassi strati correnti nord-orientali più fresche.

Martedì 17 agosto

Tempo instabile con cielo da poco nuvoloso a variabile e caldo afoso. In giornata saranno probabili temporali sparsi anche forti: sulla zona montana potrebbero presentarsi già in mattinata, sulla pianura dal pomeriggio, sulla costa in serata e nella notte successiva. Sulla costa ed in quota soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato. In seguito ai temporali su pianura e costa in serata sarà possibile vento da nord o nord-ovest da sostenuto a forte.

Mercoledì 18 agosto

Nella notte e fino al mattino sulla fascia orientale saranno probabili temporali, anche forti. Poi miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata in pianura, anche sostenuta sulla costa, in calo nel corso della giornata. Nel tardo pomeriggio sera in montagna non è del tutto escluso qualche locale rovescio temporalesco. Temperature in deciso calo.

Giovedì 19 agosto

Cielo in prevalenza sereno con qualche innocua nube pomeridiana sui monti. Su bassa pianura e costa soffierà Bora moderata in calo nelle ore centrali.

Venerdì 20 agosto

Cielo in prevalenza sereno con qualche nube pomeridiana sui monti. Sulla costa e sulle zone orientali al mattino soffierà Borino, poi venti a regime di brezza.