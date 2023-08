Torna il caldo: le previsioni meteo fino a Ferragosto

TRIESTE - Dopo il brusco - e annunciato - calo delle temperature - nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione inizierà gradualmente a impossessarsi della nostra Penisola che "tuttavia verrà ancora lambita da correnti più fresche settentrionali”, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. “Almeno sino al prossimo weekend (12/13 agosto) il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, seppur con nuvolosità medio-alta di passaggio e qualche temporale martedì su Alpi ed estremo Nordest, ma con caldo che rimarrà nella norma. Le temperature, infatti, saranno in lieve aumento ma con massime che non si spingeranno oltre i 29-32°C, con isolati picchi di 34/35°C solo su Tavoliere e zone interne di Sicilia e Sardegna. Il tutto accompagnato anche da minime “frescoline”, con valori compresi tra 14 e 19°C al Nord”.

Dal weekend nuovo rialzo termico

“Nel corso del fine settimana l’avanzamento di una depressione atlantica verso il Regno Unito darà manforte al promontorio anticiclonico africano che si muoverà più agevolmente verso l’Italia”, avverte Mazzoleni. “La nostra Penisola sarà così raggiunta da correnti più calde che tuttavia non avranno nulla a che vedere con quelle roventi della scorsa ondata di caldo record”. prosegue. “Il caldo tuttavia si farà sentire con punte sino a 32-35°C al Nord e per chi sarà in vacanza in montagna il caldo sarà mitigato dall’arrivo di rovesci e temporali che nel weekend interesseranno Alpi, Nord Appennino e localmente anche Prealpi”.

Ferragosto molto caldo

“Le ultime elaborazioni modellistiche confermano un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano per il ponte del Ferragosto che dovrebbe così trascorrere all’insegna del bel tempo su gran parte dell’Italia, eccezion fatta per ancora qualche temporale possibile sui settori alpini. Pur trattandosi di una stima ancora incerta, che necessita di conferme nei prossimi giorni, proprio a cavallo del Ferragosto le temperature continueranno ad aumentare, con picchi sino a 35/37°C sulle pianure del Nord, 36/38°C nelle interne del Centro Sud. Ma quanto durerà? Al momento è ancora difficile dirlo con precisione, ma almeno al Centro Sud l’anticiclone potrebbe dettar legge ancora per diversi giorni anche dopo Ferragosto, mentre al Nord qualche temporale potrebbe ancora sopraggiungere, in particolar modo a ridosso dei rilievi”, concludono da 3bmeteo.com.